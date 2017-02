Lenzburg (ots) -



Seit dem 1. Oktober 2016 leitet Ralph Jordi das 10-köpfige Team

des Bereichs Sales & Marketing der HINT AG.



Die HINT AG ist ein führender ICT-Dienstleister im

Gesundheitswesen. Um die Marke HINT noch stärker als innovativer

Cloud Service Provider zu positionieren, hat sich das Unternehmen

Verstärkung ins Boot geholt: Seit dem 1. Oktober 2016 zeichnet Ralph

Jordi (44) verantwortlich für die fachliche und personelle Führung

von 10 Mitarbeitenden in den Bereichen Verkauf, Marketing, PreSales,

Customer- und Partner Relationship Management. Ein besonderer Fokus

seiner Tätigkeit liegt auf der Marktdurchdringung und der Generierung

von Neugeschäften durch die Analyse von Markt- und

Kundenbedürfnissen.



Vor seinem Wechsel zur HINT AG sammelte Ralph Jordi über 8 Jahre

Erfahrung in verschiedenen leitenden Positionen im Healthcarebereich,

zuletzt bei der AT Solution Partner Schweiz GmbH als Leiter Sales &

Consulting und vorher bei der Hewlett-Packard (Schweiz) GmbH, wo er

den Healthcare-Markt aufbaute und anschliessend die

Gesamtverantwortung dafür trug.



"Mit Ralph Jordi haben wir einen branchenerfahrenen und

kompetenten Marketing- und Salesprofi gewonnen, der neue Impulse

setzen kann. Zu seinen aktuellen Aufgaben gehört unter anderem das

Rollout der innovativen cloudbasierten Services von HINT. Diese

branchenspezifischen Lösungen bieten Institutionen im schweizerischen

Gesundheitswesen eine ganze Reihe von Vorteilen. Ralph Jordi hat

bereits damit begonnen, das Sales- und Marketingteam noch stärker zu

verzahnen und Aktivitäten in die Wege zu leiten. Nach 100 Tagen

ziehen wir eine positive Bilanz", freut sich Markus Goldschmid, CEO

der HINT AG.



Über die HINT AG



Die HINT AG ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen im

Schweizer Gesundheits- und Sozialwesen. Das Unternehmen mit Sitz in

Lenzburg konzipiert, implementiert und betreibt modulare

eHealth-Lösungen und unterstützt so die integrierte Versorgung. Mit

einem Healthcare Competence Center hilft das Unternehmen seinen

Kunden zudem, die Behandlungsqualität zu verbessern, die Effizienz

von Prozessen zu steigern, und die Kosten unter Kontrolle zu

behalten. Die Mitarbeitenden der HINT AG zeichnen sich neben ihrer

technischen Expertise insbesondere durch ihr vertieftes Know-how des

Gesundheitswesens aus. Das Unternehmen verfügt über ein starkes

Partnernetzwerk sowie ein breites Portfolio von über 350

Applikationen, darunter 30 Kernanwendungen aus dem Gesundheitswesen.

Seine Dienstleistungen erbringt das Unternehmen aus zwei hochsicheren

und hochverfügbaren Rechenzentren. 2004 gegründet, beschäftigt die

HINT AG heute 150 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2014 einen Umsatz

von CHF 36,1 Millionen.



Weitere Informationen unter www.hintag.ch.



