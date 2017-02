Bad Marienberg - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat heute in Brüssel mit dem Ministerpräsidenten der Ukraine, Wolodymyr Hroisman, über die Kämpfe in der Ostukraine, Reformen und die Visaliberalisierung gesprochen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

