Paris - Keine Frage: Sollte der US-Dollar kräftig zulegen, dürfte der in Dollar gehandelte Goldkurs wieder unter Druck geraten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Danach sehe es derzeit aber nicht aus, zumindest noch nicht. Aber nicht nur ein aktuell nicht allzu robuster Dollar bringe Fantasie in den Goldpreis, sondern vor allem die gestiegenen politischen und wirtschaftlichen Risiken rund um den Globus. Da wäre zum einen die völlig unberechenbare Politik des US-Präsidenten, die durchaus das Potenzial habe, die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft zu schwächen. Aber auch diesseits des Atlantiks gebe es aktuell einige Unruheherde.

