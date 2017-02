Etwas "Phänomenales in Sachen Steuern" kündigte US-Präsident Donald Trump an. Und pushte prompt die internationalen Aktienmärkte. "Der US-Markt galoppiert davon.", sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank. Und was machen deutsche Aktien? Donald Trump meldete sich wieder zu Wort. Die bereits im Wahlkampf avisierten Steuerpläne sollen in den kommenden Tagen konkret werden. "Das Enttäuschungspotential ist hoch, denn alles kann er nicht liefern.", sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank im Gespräch mit Antje Erhard. Doch nach wie vor liefen die US-Börsen den europäischen Voraus. Im ersten Quartal habe aber auch der DAX Chancen auf ein neues altes Allzeithoch, ab April würden die Karten unter Umständen neu gemischt…Warum - das sehen Sie hier.