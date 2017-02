FRANKFURT (Dow Jones)--Das Emirat Kuwait soll einen Sitz im Aufsichtsrat von Daimler erhalten. Das Gremium wird der Hauptversammlung des Autobauers am 29. März den Managing Director der Kuwait Investment Authority, Bader Mohammad Al Saad, zur Wahl vorschlagen, wie die Daimler AG mitteilte. Das Emirat von Persischen Golf hält über den Staatsfonds 6,8 Prozent der Daimler-Aktien.

"Kuwait ist seit mehr als 40 Jahren Anteilseigner der Daimler AG und als größter Einzelaktionär in den vergangenen vier Jahrzehnten ungeachtet aller Höhen und Tiefen in der Unternehmensgeschichte der verlässlichste Begleiter geworden", begründete Aufsichtsratschef Manfred Bischoff die Personalie. Kuwait unterstütze die Strategie des Stuttgarter DAX-Konzerns.

Al Saad soll in dem Gremium den Platz von Bernd Bohr einnehmen. Der ehemalige Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH legt ein Mandat "im Interesse des Unternehmens" mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung nieder. damit der Vertreter Kuwaits nachrücken kann. Ein Abschied für immer ist dies aber nicht: Bohr soll im Gegenzug in den nächsten zwei Jahren zur erneuten Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden.

Al Saad war den Angaben zufolge im Board of Directors verschiedener nationaler und internationaler Unternehmen, Berufsverbänden und Komitees tätig und Mitglied des Board of Directors der Kuwait Petroleum Corporation. Er ist Berater im Global Advisory Council der Bank of America und des Russian Direct Investment Fund (RDIF) und war als Gründungsmitglied des International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) seit Gründung im Jahr 2009 bis Oktober 2015 dessen Vorsitzender beziehungsweise stellvertretender Vorsitzender.

