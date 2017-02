Lieber Leser,

der DAX-Index ist in den letzten beiden Wochen erneut in seine zuvor nach oben überwundene Range eingetreten. Gegen Ende der Woche stabilisiert sich der deutsche Leitindex und wagt einen erneuten Ausbruch. Im Gegensatz zum TecDAX, der seine Range nun deutlich überschritten hat, testete der DAX-Index am Freitagmorgen noch das Ausbruchniveau bei 11.685 Punkten (Futures-Kurse) an. Erst der Schlusskurs kann den Ausbruch aber endgültig bestätigen.

Skepsis sollte weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...