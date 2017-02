Lieber Leser,

der EURUSD-Kurs hat in dieser Woche einen eindeutigen Abwärtstrend hingelegt und damit die seit Anfang Dezember bestehende Erholung so gut wie infrage gestellt. Aus der markttechnischen Perspektive dürfte es nicht mehr lange dauern und der Erholungstrend ist passè. Was drückt den Euro?

EU-Politik, Mario Draghi und Trump

Zu Beginn der Woche dürften sich einige Ereignisse innerhalb der EU negativ auf den Euro ausgewirkt haben. So zumindest die gängige Annahme. ...

