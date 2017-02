Dank Trumps "phänomenaler" Ankündigung konnte die Schwäche in der ersten Wochenhälfte am deutschen Aktienmarkt wieder ausgebügelt werden. Für den Moment aber bleibt es eine Schaukelbörse, die übergeordnete Richtung ist weiter unklar. Vor dem Wochenende ließen sich keine Käufer mehr finden, die bereit waren, in einen DAX über 11.700 Punkten einzusteigen. Einige hoffen nun, in der kommenden Woche nochmal günstiger zum Zuge zu kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...