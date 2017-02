Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) will in der kommenden Woche mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine über die Lage in der Ost-Ukraine beraten. Die Verhandlung im "Normandie-Format" solle am Rande des G20-Außenministertreffens oder der Münchner Sicherheitskonferenz stattfinden, berichtet die "Welt" unter Berufung auf das Auswärtige Amt.

Ein offizieller Termin stehe noch nicht fest. Am G20-Treffen wollten demnach insgesamt 18 der 20 Staaten mit Außenministern teilnehmen. Abgesagt hätten nur die Chefdiplomaten aus Australien und Indien.