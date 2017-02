TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 02/10/17 -- Dragon Legend Entertainment (Canada) Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of DGS Minerals Inc. has been approved for listing.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com

Note: the symbol will remain the same "DLE"

Dragon Legend Entertainment specializes in all aspects of live theatrical management and production including the creation, production and ongoing operation of various types of live productions including cultural festivals at major theme parks, water parks and theaters throughout the U.S. and Asia.

Dragon Legend Entertainment (Canada) Inc., l'emetteur resultant d'un changement fondamental de DGS Minerals Inc. a ete approuve pour inscription.

Les documents de divulgation et d'inscription seront disponibles a thecse.com

Note: le symbole restera le meme "DLE"

Dragon Legend Entertainment se specialise dans tous les aspects de la gestion et de la production theatrales en direct, y compris la creation, la production et l'exploitation continue de divers types de productions en direct, y compris des festivals culturels dans les principaux parcs thematiques, parcs aquatiques et theatres aux Etats-Unis et en Asie.

Dragon Legend Entertainment (Canada) Issuer/Emetteur: Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): DLE Number of securities issued and outstanding/Titres emis et en 150,184,689 circulation: Number of Securities reserved for issuance/Titres reserves pour 20,000,000 emission: Diversified Industries/ Industries CSE Sector/Categorie: diversifiees CUSIP: 26145R101 ISIN: CA26145R1010 Boardlot/Quotite: 1000 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA Listing date/Date d'inscription: February 13, 2017/ 13 fevrier 2017 Other Canadian Exchanges/Autres marches canadiennes: N/A Fiscal year end/Cloture de l'exercice financier: August 31/ 31 aout Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

