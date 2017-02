Stuttgart - In den vergangenen zwei Monaten machte der Goldpreis die Verluste seit der Wahl von Donald Trump im November fast wett, so die Analysten der Landesbank Baden-Württemberg.Die Notierung sei von knapp 1.130 USD Mitte Dezember auf zuletzt 1.226 USD je Feinunze geklettert. In den letzten Tagen seien zwischenzeitlich sogar mehr als 1.240 USD bezahlt worden. Der Höhenflug des Aktienmarktes habe zum Ende der Woche die Goldeuphorie jedoch etwas gestoppt und er habe auch zu einem Aufatmen an den Anleihenbörsen geführt. Ansonsten bestehe aber wenig Zweifel darüber, dass sich am Goldmarkt erste Anzeichen für eine Rückkehr des Krisenmodus zeigen würden. Die physisch besicherten Goldfonds, die nach der Trump-Wahl noch heftige Verkäufe zu erleiden gehabt hätten, hätten in den zurückliegenden Tagen Bestände wieder aufgebaut.

