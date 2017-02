Lima - In der Lateinamerika erschütternden Schmiergeldaffäre um den Baukonzern Odebrecht haben die peruanischen Behörden Interpol Frankreich um Mithilfe bei der Festnahme von Ex-Präsident Alejandro Toledo gebeten. Es gebe "grosse Fluchtgefahr", teilte das Innenministerium am Freitag mit. Ein Richter hatte zuvor in Peru Untersuchungshaft für Toledo angeordnet, der mit seiner Frau in Frankreich vermutet wird.

Ihm wird vorgeworfen, 20 Millionen Dollar Bestechungsgeld für den Bau der Interoceanica angenommen zu haben - die Strasse verbindet über Tausende Kilometer Atlantik und Pazifik. Im Falle einer Auslieferung und einer Verurteilung drohen Toledo bis zu 28 Jahre Haft. Toledo soll in seiner Amtszeit von 2001 bis 2006 entscheidend bei der Auftragsvergabe geholfen haben. Peru und Frankreich haben ein Auslieferungsabkommen.

Bestechungszahlungen in der Höhe von fast 800 Mio Dollar

Insgesamt sollen nach Schätzungen der US-Justiz seit 2001 in zwölf Ländern von dem international agierenden brasilianischen Baukonzern Odebrecht 785 Millionen Dollar (734 Mio. Euro) Schmiergeld gezahlt worden sein. Oft waren Bauprojekte ...

