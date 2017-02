Bonn (ots) - Deutschlands Wirtschaft boomt. Das Land hat den Titel des Exportweltmeisters von China zurückerobert. Aber längst ist das nicht mehr für alle ein Grund zur Freude. Nicht nur Amerikas neuer Präsident Donald Trump schäumt beim Blick auf die Wirtschaftszahlen und verlangt von Deutschland Korrekturen in der Außenhandelspolitik. Auch die europäischen Partner schauen mit Argwohn auf die wirtschaftlich führende Macht in der EU. Sie drängen Deutschland zu mehr Investitionen in die eigene Infrastruktur - und sehen sich damit einig mit Forderungen der Opposition in Deutschland. Zudem sollten die Löhne und damit die Binnennachfrage steigen, fordern sie. Dem hält die deutsche Wirtschaft entgegen, dass gerade die gute Wettbewerbsfähigkeit mit niedrigen Lohnstückkosten Europas Konjunkturlokomotive sei.



Welche Sichtweise trifft zu? Fährt die Bundesregierung einen nachhaltigen Wirtschaftskurs? Und wem gehört der Wohlstand? Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen Carsten Linnemann, MdB CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung und Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender Die Linke.



