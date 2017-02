Die Aktie des angeschlagenen US-Shopping-Konzerns Sears startete am Freitag mit einem Kursfeuerwerk in den US-Handel. Denn Sears will Kosten sparen. Die kriselnde Kaufhauskette aus Chicago hat erklärt, zukünftig unterschiedliche Restrukturierungsmaßnahmen durchzuführen. Hierdurch sollen dann Kosten in Milliardenhöhe eingespart werden, um den angeschlagenen Shopping-Riesen wieder auf Touren zu bringen. Bereits Anfang des Jahres hatte das Unternehmen, das ebenfalls die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...