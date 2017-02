ALLSCHWIL/BASEL, SCHWEIZ - 10. Februar 2017 - Actelion Ltd (SIX: ATLN) gab heute bekannt, dass das am 9. April 2015 begonnene Aktienrückkaufprogramm auf einer separaten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange per 10. Februar 2017 beendet wurde. Käufe auf der für das Rückkaufprogram vorgesehenen 2. Handelslinie wurden bereits am 30. November 2016 eingestellt. Actelion kaufte in diesem Zeitraum 7'729'000 Namenaktien zurück, was 6.77% der Stimmrechte des Aktienkapitals zu Beginn des Aktienrückkaufs entspricht. Der durchschnittliche Kaufpreis pro Aktie betrug CHF 136.52.

Von den zurückgekauften Namenaktien wurden 6'367'000 Namenaktien durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 4. Mai 2016 vernichtet. Für die verbleibenden 1'362'000 zurückgekauften Namenaktien wird die Vernichtung an der nächsten Generalversammlung beantragt.

