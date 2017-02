ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Freitag nach Verlusten am Vormittag die Kurve nach oben bekommen und mit kleinen Gewinnen geschlossen. Für das erwachende Kaufinteresse habe es keinen unmittelbaren Anlass gegeben. Die Wall Street hat zwar am Donnerstag und Freitag frische Allzeithochs erreicht, doch der Grund - die erwarteten Steuererleichterungen durch Präsident Donald Trump - sind im wesentlichen eine inneramerikanische Angelegenheit. Teilnehmer sagen indes, dass der wirtschaftliche Hintergrund weiter freundlich bleibt, während von der Politik zunehmend Ungemach drohe. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 8.456 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,31 (zuvor: 50,15) Millionen Aktien.

Die Aktien von Versicherern tendierten leichter. Zurich Insurance gaben 0,7 Prozent ab und Swiss Re verloren 1 Prozent. Die Uhrenwerte erholten sich von ihren jüngsten Verlusten. Hier stützten unerwartet starke Importdaten aus dem wichtigen Abnehmerland China. Swatch verteuerten sich um 0,8 Prozent und Richemont um 1,3 Prozent. Beide Werte hatten einen starken Jahresauftakt und liegen seit Anfang Januar 5,8 bzw 10,3 Prozent im Plus.

In der zweiten Reihe steigerten sich Ems-Chemie um 5,3 Prozent. Die Zahlen erfüllten die hohen Erwartungen der Börse. "Das Unternehmen denkt auch an seine Aktionäre", so ein Marktteilnehmer zu der Sonderdividende in Höhe von 4 Franken. Zusammen mit der ordentlichen Dividende schüttet das Unternehmen nun 17 Franken je Aktie aus. Bei den Zahlen hat das Ergebnis die hohen Erwartungen leicht übertroffen, der Umsatz ist dagegen in line mit der Prognose ausgefallen.

February 10, 2017

