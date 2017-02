Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem über weite Strecken verhaltenen Handelsverlauf leicht im Plus geschlossen. Damit haben die Indizes bereits den vierten Tag in Folge zugelegt und sich dem Ende Januar erreichten Jahreshoch wieder angenähert. Impulse von Unternehmensseite waren am Freitag spärlich gesät. Am Nachmittag profitierte der hiesige Markt allerdings noch von einen weiteren Schub der Wall Street, wo die Indizes erneut auf Rekordwerte kletterten.

Die versöhnlichen Töne von US-Präsident Donald Trump gegenüber China und die Ankündigung Trumps eines "phänomenalen" Steuerkonzepts in den kommenden Wochen hob die Stimmung der Anleger, auch wenn diesseits des Atlantiks einige skeptische Stimmen zu hören waren. Könne Trump seine Versprechen nicht einhalten, drohe ein "grosses Vakuum", warnte etwa ein Marktbeobachter. Auch die kräftig steigenden Ölpreise sorgten für Rückenwind.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,22% im Plus auf 8'456,22 Punkten. Auf Wochensicht hat der SMI damit rund 1,3% zugelegt. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,36% auf 1'342,69 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) legte 0,27% auf 9'256,15 Punkte zu. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 21 im Plus und neun im Minus.

Die ...

