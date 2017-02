Düsseldorf (ots) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird in der kommenden Woche NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) im Wahlkampf unterstützen und seine Reise durch die Bundesländer in Nordrhein-Westfalen fortsetzen. Wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe) aus SPD-Kreisen erfuhr, wird Schulz am Mittwoch, 15. Februar, das Ford-Werk in Köln-Niehl besichtigen und dort mit der Geschäftsführung, dem Betriebsrat und Auszubildenden zusammenkommen. Am selben Tag stehen Besuche beim AWO-Seniorenstift in Moers und der Freiwilligen Feuerwehr in Duisburg auf Schulz' Programm. Einen Tag später, am Donnerstag, reist der SPD-Kandidat zur Jugendberufshilfe in Essen und besichtigt die dortigen Jugendwerkstätten. Auch ein Baustellenbesuch ist vorgesehen, der Ort aber noch unklar. Hannelore Kraft wird an keinem der Termine teilnehmen. Inhaltlich werde es Schulz vor allem um wichtige Arbeitnehmerthemen, eine Aufwertung der Pflegeberufe und eine Wertschätzung des Ehrenamtes gehen, hieß es.



