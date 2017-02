Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Zumtobel +3,65% auf 15,755, davor 5 Tage im Minus (-4,16% Verlust von 15,86 auf 15,2), Goldbarren (100g, philoro) -0,82% auf 3750, davor 4 Tage im Plus (2,77% Zuwachs von 3679 auf 3781), Gold Maple Leaf 1/1 -0,84% auf 1186,3, davor 4 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 1163,7 auf 1196,3), Gold Philharmoniker 1/1 -0,84% auf 1186,3, davor 4 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 1163,7 auf 1196,3), Goldbarren (1000g, philoro) -0,84% auf 37256,9, davor 4 Tage im Plus (2,79% Zuwachs von 36551,2 auf 37571), Gold Krugerrand 1/1 -0,84% auf 1188,6, davor 4 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 1165,9 auf 1198,7), Goldbarren (250g, philoro) -0,83% auf 9329, davor 4 Tage im Plus (2,79% Zuwachs von 9152 auf 9407), Gold Känguru 1/1-0,84% auf 1186,3, davor 4 Tage im Plus (2,8%...

Den vollständigen Artikel lesen ...