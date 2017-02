Das Zwitschern beim Kurznachrichtendienst Twitter wird wieder hektischer. Kein Wunder, die Zahlen für das vierte Quartal waren eher ein Krächzen. Der Umsatz ist lediglich um ein Prozent gestiegen, im Jahresvergleich. Das klingt nach dem, was es ist: nichts. Der Verlust lag bei 167 Millionen Dollar. Im Vorquartal waren es 103 Millionen Dollar und im Vorjahresquartal 9 Millionen Dollar Mise. Die Werbeeinnahmen sind mit 638 Millionen Dollar im Jahresvergleich leicht gesunken. Es geht kaum mehr was voran bei Twitter, trotz Donald Trump, der gerne seine Regierungspolitik über den Nachrichtendienst verkündet. Was das für die Aktie zu bedeuten hat und ob gerade jetzt Discount-Zertifikate auf Twitter attraktiv sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...