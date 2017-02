Nach einem Treffen mit ihrem US-Amtskollegen in Washington hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen Einigkeit mit den USA bei den Themen Nato und Russland demonstriert. Trump hatte für Irritationen gesorgt.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat den USA bei der Forderung nach einer gerechteren Lastenverteilung in der Nato Entgegenkommen signalisiert. "Ich finde, das ist eine faire Forderung", sagte die Ministerin nach dem ersten Treffen mit ihrem US-Kollegen Jim Mattis am Freitag in Washington. "Denn wenn wir gemeinsam einerseits die Krisen beherrschen wollen in der Welt, also den Kampf gegen den Terror, und andererseits die Bündnisverteidigung auf solide Füße stellen wollen, dann muss jeder auch seinen Beitrag leisten." Deswegen setze sich Deutschland für einen starken europäischen ...

