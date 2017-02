Finanzminister Schäuble plant derzeit keine "steuerprotektionistischen Maßnahmen" gegen Großbritannien und lässt einen Medienbericht zurückweisen. Hintergrund ist die Überlegung der Briten, zur Steueroase zu werden.

Das Bundesfinanzministerium hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach es "steuerprotektionistische Maßnahmen" gegen Großbritannien plant. "Es gibt keine derartigen Pläne", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag. Das Ministerium schaue sich aber die Entwicklung in Großbritannien genau an. In der britischen Regierung gibt es Überlegungen, das Land ...

Den vollständigen Artikel lesen ...