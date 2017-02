BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag zugelegt. Während der russische Aktienmarkt nur geringfügige Gewinne verbuchte, schlossen die Börsen in Tschechien und Polen fest.

Der rohstofflastige Moskauer RTS-Interfax-Index legte um 0,09 Prozent auf 1164,11 Punkte zu.

In Budapest gewann der ungarische Leitindex Bux 0,63 Prozent auf 33 156,09 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 10,9 (Vortag: 9,3) Milliarden Ungarische Forint. Die Aktien des Pharmakonzerns Richter Gedeon legten um 1,57 Prozent zu. Die anderen Indexschwergewichte bewegten sich weniger deutlich: OTP Bank gewannen 0,83 Prozent, Magyar Telekom verloren 0,58 Prozent und die Aktien des Ölkonzerns Mol schlossen unverändert.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 1,14 Prozent auf 964,31 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 1,68 (Vortag: 0,71) Milliarden Tschechische Kronen. Bankenwerte zählten zu den Favoriten: Moneta Money Bank stiegen nach der Bekanntgabe der Jahresergebnisse bei hohem Volumen um 2,72 Prozent. Analysten begründeten die Kursgewinne vor allem mit der Dividenden-Ankündigung. Komercni Banka legten bei ebenfalls hohen Umsätzen um 4,55 Prozent zu. Die Aktien des Energieunternehmens CEZ büßten indes 2,16 Prozent ein.

In Warschau legte der Wig-30 um 1,20 Prozent auf 2505,06 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,06 Prozent auf 57 385,03 Punkte. Tagesgewinner unter den Wig-30-Werten waren die Aktien der Bank Millennium mit einem Plus von 12,10 Prozent. Sehr fest schlossen auch die Aktien des Minenbetreibers Bogdanka mit plus 6,62 Prozent. das Unternehmen hatte Medienberichten zufolge in einem Strategie-Update deutliche operative Ergebniszuwächse in den kommenden Jahren avisiert./mik/APA/ck/he

