The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2017



ISIN Name



CA85207D1033 SPROTT RES CORP.

KYG8701T1537 TCL MULTI.T.HD.(TT)BL1000

US75971T1034 RENESOLA LTD ADR 2 O.N.