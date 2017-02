VW-Markenchef Herbert Diess ist vom Betriebsrat heftig kritisiert worden: Er habe gegen Vereinbarungen des Zukunftspakts verstoßen. Nun verteidigt Diess seinen Sparkurs in einem Brief an die Mitarbeiter.

Nach der harschen Kritik des Betriebsrats hat VW -Markenchef Herbert Diess seinen Sparkurs verteidigt. "Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens lässt uns im Moment wenig Spielraum", schrieb Diess in einem Brief an die Mitarbeiter, der der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. Der vereinbarte Personalabbau müsse daher fortgesetzt werden. "Die Übernahme von Leiharbeitern in größerem Umfang würde nochmals den Abbau-Druck auf die Stammbelegschaft erhöhen." Diess machte deutlich, dass er die Steigerung der Produktivität der renditeschwachen Hauptmarke als Voraussetzung dafür sieht, dass das Unternehmen den Umbau mitten in der Dieselkrise bewältigen kann.

Der Betriebsrat hatte dem früheren BMW-Manager ...

