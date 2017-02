Rostock (ots) -



Heute, Freitag, 10. Februar 2017, um 15:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es soweit: AIDAcara traf vor der Norddeutschen Bucht auf Höhe der niederländischen Insel Texel, auf AIDAprima. Beide Kussmundschiffe nehmen gemeinsam Kurs auf Hamburg und laufen am Samstagmorgen, 11. Februar 2017, gegen 08:00 Uhr in den Hafen ein. AIDAcara macht am Liegeplatz in Altona fest, AIDAprima wie gewohnt am Cruise Center Steinwerder.



Um 20:00 Uhr heißt es dann für AIDAcara "Leinen los!" zur ersten AIDA Selection Kreuzfahrt. Bevor sich AIDAcara aus Hamburg verabschiedet, geht es zu einer kleinen Hafenrundfahrt. Nach einer Drehung am Liegeplatz Altona (20:00 - 20:20 Uhr) nimmt das Schiff Kurs auf die HafenCity und wird gegen 20:30 Uhr die Elbphilharmonie passieren. Nach einem weiteren Wendemanöver (20:40 - 21:00 Uhr) geht es dann elbabwärts in Richtung Altona. AIDAprima wird um 21:00 Uhr losmachen und sich hinter AIDAcara einreihen. Ab ca. 21:20 Uhr fahren dann beide Schiffe in einer Parade mit AIDAcara an der Spitze in Richtung Nordsee. Als krönendes Highlight wird es für die Gäste an Bord um ca. 21:50 Uhr in Höhe Blankenese ein Feuerwerk zum Start der ersten Selection Reise geben.



AIDA Cruises ist eines der wachstumsstärksten und wirtschaftlich erfolgreichsten touristischen Unternehmen in Deutschland. Rund 8.000 Mitarbeiter aus 40 Nationen arbeiten an Land und an Bord der AIDA Schiffe. AIDA betreibt und vermarktet mit derzeit 11 Kreuzfahrtschiffen eine der modernsten Flotten der Welt. Im Sommer 2017 begrüßt AIDA Cruises mit AIDAperla das zwölfte Kreuzfahrtschiff seiner Kussmundflotte und wird Reisen ab Palma de Mallorca sowie Barcelona anbieten. 2019 und 2021 folgen zwei weitere Neubauten. AIDA ist weltweit die erste Kreuzfahrtreederei, die mit dem Konzept "Green Cruising" ihre neue Schiffsgeneration ab 2019 zu 100 Prozent mit LNG (Flüssigerdgas) betreibt. www.aida.de



