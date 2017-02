Mannheimer Morgen zu Bombardier in Mannheim Überschrift: Wichtiges Bekenntnis Mannheim soll das Gehirn für die Entwicklung von Lokomotiven werden, hat Bombardier-Deutschland-Chef Michael Fohrer vor kurzem angekündigt. Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort. Es zeigt, wie wichtig dem Konzern die Entwicklungsabteilung in Mannheim ist. Auf dem Markt für Züge herrscht ein hoher Innovationsdruck. Wettbewerber aus Asien - allen voran China - bewerben sich vermehrt um Großaufträge. Und sie können ganz andere Preise anbieten, weil die Lohnkosten niedriger sind als bei uns. Der Bombardier-Standort Mannheim punktet dennoch. Alles sieht danach aus, dass die Konzernleitung ihn grundsätzlich nicht infrage stellt. 50 Mitarbeiter sollen die Mannschaft bei der Lokomotiven-Entwicklung verstärken. Nach langen Monaten der Unsicherheit ist das endlich eine gute Nachricht - auch für den Industriestandort Rhein-Neckar. In unmittelbarer Nachbarschaft von Bombardier bleiben bei General Electric (früher Alstom) von einst 1800 Arbeitsplätzen nur noch 700 übrig. Leider ist auch die Freude bei Bombardier getrübt. Was mit anderen Bereichen in Mannheim passiert - vor allem der Straßenbahn-Entwicklung - steht in den Sternen. Zudem denken die Mitarbeiter an ihre Kollegen im Osten Deutschlands: Dort ist die Lage wesentlich dramatischer. Es geht um die pure Existenz. Der Produktion in Hennigsdorf zum Beispiel droht das Aus. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2017 13:58 ET (18:58 GMT)