Straubing (ots) - Union und SPD verpassen eine Chance. Mit Frank-Walter Steinmeier haben die Koalitionäre zwar einen überaus respektablen Kandidaten für das Bundespräsidentenamt benannt - der Sozialdemokrat startet aber mit einem Makel: Steinmeier ist ein abgesprochener Sieger; der scheidende SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat seinen Parteifreund bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer schon im Vorfeld der Wahl durchgedrückt. Demokratie blüht aber besonders dann auf, wenn Kandidaten im freien und offenen Wettbewerb um ihre Ideen und Positionen aufeinandertreffen. Sie verwelkt dagegen in diesen unruhigen Zeiten, wenn Politiker, Prominente, Sportler und Künstler nach Berlin reisen, nur um in der Bundesversammlung eine vorher getroffene Entscheidung abzusegnen.



