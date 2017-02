Rund 70 Änderungswünsche hat der Bundesrat bei der geplanten Bund-Länder-Finanzreform angemeldet. Dabei geht es auch um die Infrastrukturgesellschaft des Bundes, die künftig Autobahnen bauen und betreiben soll.

Bei der Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat der Bundesrat umfangreiche Änderungswünsche angemeldet. Die Länderkammer schlug am Freitag rund 70 Änderungen an dem Gesetzespaket vor, mit dem mehrere Grundgesetzartikel geändert und eine Reihe einfacher Gesetze angepasst werden sollen. So verlangen die Länder klare Regeln für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...