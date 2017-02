Nach dem Durchwinken des Brexit-Antrags im britischen Unterhaus regt sich im Oberhaus Wiederstand gegen ein bloßes Abnicken des EU-Austritts. Die oppositionellen Liberalen wollen Bedingungen stellen.

Das britische Oberhaus will seine Zustimmung für den Brexit-Antrag der Regierung an Bedingungen knüpfen. Mehrere Abgeordnete erklärten am Freitag, man werde das Gesetz zum EU-Austritt nicht einfach durchwinken.

"Die Liberaldemokraten werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...