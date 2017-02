NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Freitag im US-Handel wenig bewegt. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung zum Handelsstart an der Wall Street bis auf 1,0608 US-Dollar gefallen war, erholte sie sich wieder leicht. Rund eine Stunde vor der Schlussglocke für Dow &Co wurde sie zu 1,0632 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0629 (Donnerstag: 1,0692) Dollar festgesetzt./ck/he

