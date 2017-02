Auch Japan war bereits ein beliebtes Ziel der verbalen Attacken von US-Präsident Donald Trump. Nach einem Treffen mit Ministerpräsident Shinzo Abe betonen beide Regierungschef die tiefe Verbundenheit ihrer Nationen.

US-Präsident Donald Trump will die Beziehungen zu Japan vertiefen und die Sicherheit des Landes gewährleisten. Die Allianz beider Staaten sei sehr wichtig und ein Grundpfeiler für Frieden und Stabilität, sagte Trump nach einem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Freitag in Washington. "Wir sind der Sicherheit Japans ...

Den vollständigen Artikel lesen ...