Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Der fortgesetzte Rekordlauf an der Wall Street habe die Bonds belastet, sagten Händler.Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,194 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...