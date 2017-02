Der 1. FSV Mainz 05 hat das Freitagsspiel des 20. Spieltags in der 1. Bundesliga mit 2:0 gegen den FC Augsburg gewonnen. Die Mainzer starteten aktiver und mit Selbstbewusstsein in die Partie, wurden aber zunächst nicht gefährlich.

In der 31. Minute brachte Levin Mete Öztunali die Gastgeber dann in Führung. Zu Beginn der zweiten Hälfte trauten sich die Augsburger mehr, doch in der 62. Minute traf Jairo Samperio dann per Elfmeter zum 2:0 für Mainz.