Düsseldorf (ots) - Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn erwartet, dass die Wahl Steinmeiers zum Bundespräsidenten international Wirkung entfaltet. "Er wird in Deutschland für eine humane und solidarische Gesellschaft eintreten, gegen Abschottungen und gegen Egoismen", sagte Asselborn der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Asselborn ergänzte, das werde nicht nur in Deutschland "eine große Wirkung" haben, sondern mit Steinmeiers Erfahrung und seinem Ruf "auch in ganz Europa intensiv wahrgenommen werden".



