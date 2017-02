Zwei Silicon Valley-Manager starteten ein Unternehmen für künstliche Intelligenz. Nur ein Jahr später steigt Ford ein und investiert eine Milliarde Dollar. Das Rennen um die selbstfahrenden Autos gewinnt an Fahrt.

Ford drückt mit einer Großinvestition bei der Entwicklung selbstfahrender Autos aufs Tempo. Um sein Ziel zu erreichen, bis 2021 vollautonome Fahrzeuge in Serie fertigen zu können, will der zweitgrößte US-Autobauer in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Dollar in das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up Argo AI aus Pittsburgh stecken.

Man wolle mit Hilfe der Expertise des von ehemaligen Google- und Uber-Managern gegründeten Unternehmens eine neue Softwareplattform für Roboterwagen ...

