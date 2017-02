von Stefan Rullkötter, Euro am Sonntag Für Immobilien-Interessenten ist es ein Dilemma: Die Preise für Objekte erreichen in den Metropolen astronomische Höhen, gleichzeitig verlieren die für einen Kauf angesparten Guthaben wegen Nullzinsen und steigenden Inflationsraten real an Wert. Ein Ausweg: Anleger schließen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...