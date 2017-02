Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) plant eine Reise in die USA und will sich dabei auch mit US-Präsident Donald Trump treffen. In der Münchner Staatskanzlei laufen bereits die Sondierungen für die Reise, schreibt der "Spiegel" unter Berufung auf Regierungskreise in München.

Ein Unternehmer mit Kontakten zu Trump versuche parallel, ein Treffen im Weißen Haus zu organisieren. Seehofer will trotz der angespannten deutschen Beziehungen zu Washington und Moskau den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Für Mitte März steht bereits eine Reise nach Russland fest, wo ein Treffen Seehofers mit Präsident Wladimir Putin geplant ist. "60 Prozent der bayerischen Wirtschaftsleistung beruht auf dem Export", sagte Seehofer dem "Spiegel".

"Da sollten wir nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen." Der CSU-Chef lehnt - im Gegensatz zur Kanzlerin - Sanktionen gegen Russland ab. Er hat sich zuletzt auch lobend über Trump geäußert.