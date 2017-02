Wochenrückblick KW06: Commerzbank kann auch nicht überzeugen, Twitter erst recht nicht

Die Anleger schwanken noch immer zwischen Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt. Das betrifft vor allem die Einschätzung von Donald Trump, dreht sich aber auch um die Eurozone. Donald Trump hat jedenfalls mit seiner Ankündigung eines Steuerprogramms für Vorfreude gesorgt und damit einiges an Negativem wieder wett gemacht. Lediglich Twitter konnte bislang nicht von der neuen Art des Regierens nicht profitieren. Die Quartalszahlen enttäuschten.

Auch hierzulande bleibt der neue US-Präsident natürlich unverändert das bestimmende Thema. Die Probleme in Griechenland, die nun sogar wieder zu Forderungen nach einem Grexit führten, brachten indes die lange vergessene Eurokrise zurück. Auch die unklaren Wahlausgänge in Frankreich und den Niederlanden sorgen nicht gerade für Beruhigung. Trotz allem konnte sich der DAX erstaunlich gut halten. Ob das so weiter geht, wird die kommende Woche zeigen, dann stehen wieder einige Quartalsberichte auf der Agenda.

Deutschland

Die Deutsche Bank hatte bei der Präsentation ihrer Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2016 für eine negative Überraschung gesorgt. Dies passierte der Commerzbank trotz eines Gewinnrückgangs nicht. Unsere Einschätzung dazu hier.

Der irische Billigflieger Ryanair hat Lufthansa 2016 als Europas größte Fluggesellschaft abgelöst. Allerdings konnte die Kranich-Airline zu Beginn des neuen Jahres mit deutlich gesteigerten Passagierzahlen antworten. Mehr dazu hier.

