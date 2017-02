Mögliche Angebotsausfälle und Streiks verteuern Kupfer. Ein Preis von 6000 US-Dollar je Tonne Kupfer ist nicht mehr weit. In BHPs Kupfermine Escondida in Chile könnte es zu einem Streik kommen. Dies würde zu einem täglich verringerten Angebot von 3000 Tonnen Kupfer führen. Bei einem anderen wichtigen Kupferlieferanten, der Grasberg-Mine in Indonesien, gibt es Unsicherheiten über die Exportgenehmigungen ...

