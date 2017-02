Gestoppte bzw. gedrehte Serien: TTM Technologies, Inc. -1,82% auf 16,75, davor 8 Tage im Plus (18,23% Zuwachs von 14,43 auf 17,06), Porsche Automobil Holding +0,84% auf 54, davor 6 Tage im Minus (-4,51% Verlust von 56,08 auf 53,55), Tomorrow Focus +0,21% auf 2,4, davor 6 Tage im Minus (-7,13% Verlust von 2,58 auf 2,4), Sanofi -0,05% auf 80,15, davor 5 Tage im Plus (6,95% Zuwachs von 74,98 auf 80,19), Apple -0,23% auf 132,12, davor 5 Tage im Plus (3,03% Zuwachs von 128,53 auf 132,42), GoPro +1,83% auf 8,9, davor 5 Tage im Minus (-20,33% Verlust von 10,97 auf 8,74), Zumtobel +3,65% auf 15,755, davor 5 Tage im Minus (-4,16% Verlust von 15,86 auf 15,2), Gold Känguru 1/1 -0,84% auf 1186,3, davor 4 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 1163,7 auf 1196,3), Goldbarren (250g, philoro) -0,83%...

