Eine Art Horrorvorstellung mancher CSU-Politiker wird wahr: Martin Schulz fordert Merkel heraus, die SPD befindet sich auf Höhenflug - und die Union muss einen SPD-Mann zum Bundespräsidenten wählen.

Horst Seehofer empfängt seinen Duz-Freund Frank noch draußen vor der Tür - auch wenn er gar nicht der Gastgeber ist. Am Anfang der Woche war Frank-Walter Steinmeier, der voraussichtliche neue Bundespräsident, auf Einladung der SPD-Fraktion zu Gast im bayerischen Landtag. "Die Zeiten ändern sich", sagt Seehofer. Dass er als CSU-Vorsitzender eines Tages auf Einladung der SPD in Anwesenheit eines SPD-Präsidentschaftskandidaten ein Grußwort sprechen dürfe, das habe er sich in 40 Jahren Politik auch nicht vorstellen können. Doch Seehofer bekennt sich klar zum gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD: "Ich werde ihn wählen, und ich werde auch meinen politischen Freunden empfehlen, ihn zu wählen, und zwar aus Überzeugung."

Dabei weiß der bayerische Ministerpräsident, dass die Euphorie für Steinmeier in den Unions-Reihen nicht allzu groß ist. Er fordert aber, "dass man bei wichtigen Dingen in Deutschland auch mal über den Dingen stehen kann und über den parteipolitischen Grenzen". Wobei: Dem CSU-Vorsitzenden bleibt jetzt auch gar nichts anderes übrig.

Tatsächlich ist es ...

