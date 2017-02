Die Aktie der HSBC befindet sich seit Monaten in einem intakten Aufwärtstrend. Am 21. Februar wartet die Bank mit Zahlen für das vorangegangene Jahr auf. Analysten rechnen im Schnitt mit einem Betriebsergebnis von 15,3 Milliarden Euro nach 14,7 Milliarden im Vorjahr. Beim Erlös liegt der Konsens dagegen bei 49,0 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 53,9 Milliarden Euro entspricht.

