In der Wochensicht ist vorne: AMS 33,43% vor Sanofi 6,95%, Honda Motor 6,88%, Novartis 4,02%, Roche GS 2,74%, GlaxoSmithKline 2,57%, Amazon 2,13%, IBM 1,63%, Alphabet 1,52%, Johnson & Johnson 1,41%, Pfizer 0,81%, Cisco 0,61%, Microsoft 0,5%, Andritz 0,3%, Samsung Electronics 0,21%, Zumtobel 0,06%, voestalpine -0,14%, Ford Motor Co. -0,4%, Toyota Motor Corp. -0,62%, Daimler -0,78%, Volkswagen -1,71% und Intel -3,23%. In der Monatssicht ist vorne: AMS 48,45% vor Samsung Electronics 10,16% , voestalpine 8,83% , IBM 7,95% , Amazon 3,97% , Cisco 3,72% , ...

