Die polnische Ministerpräsidentin Szydlo ist bei einem Autounfall verletzt worden. Ihr Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Ihrem Sprecher zufolge ist ihr Zustand stabil genug, um vom Krankenbett aus arbeiten zu können.

Die verunglückte polnische Regierungschefin Beata Szydlo befand sich am Samstag weiter in einem Militärkrankenhaus in Warschau. Ihr Zustand sei "stabil" und "unter Kontrolle", sagte ihr Sprecher Rafael Bochenek der Agentur PAP zufolge. Der 53-Jährigen sei "nichts Ernsthaftes" zugestoßen, so dass sie ...

