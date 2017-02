Der wohl bekannteste und weltweit erfolgreichste Value-Investor Warren Buffett macht aus seiner Investment-Philosophie kein Geheimnis und er versteht es, auch schwierige Zusammenhänge leicht verständlich zu präsentieren.So war es auch wieder, als er auf CNBC drei Stunden lang Fragen von Anrufern beantwortete. Dabei gab er mehrere kluge Ratschläge, wie Anleger sich keinesfalls verhalten sollten.Fühle dich nicht schlecht, wenn der Aktienmarkt fälltBuffett sagte, er habe am Freitag Aktien in London gekauft und am Montagmorgen habe er gesehen, diese seien deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...