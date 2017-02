Münster (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kommende Woche am 14. Februar ist Valentinstag: Hier beschenken sich Partner gerne mit kleinen Aufmerksamkeiten. Zwei Eurojackpot-Spielteilnehmer aus Bayern und Ungarn müssen sich jetzt keine Gedanken mehr über ihre Geschenke zum Tag der Liebenden machen. Mit den Gewinnzahlen 13, 23, 31, 42 und 44 sowie den beiden Eurozahlen 2 und 5 knackten die beiden neuen Multi-Millionäre am heutigen Freitag die Gewinnklasse 1 bei der Lotterie Eurojackpot. Ihre Ausbeute: jeweils 22.569.527,60 Euro.



Andreas Kötter, Chairman von Eurojackpot gratuliert: "Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Wir sind uns sicher, dass in diesem Jahr die Valentinstag-Geschenke bei den Gewinnern sicherlich etwas üppiger ausfallen werden!"



In der Gewinnklasse 2 gab es weitere Großgewinne. Insgesamt drei Spielteilnehmer konnten diese Gewinnklasse mit fünf Richtigen und einer richtigen Eurozahl treffen und gewinnen jeweils 568.323,80 Euro. Die Gewinner kommen aus den Ländern Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Finnland. Abgerundet wird die Eurojackpot-Großgewinnerbilanz an diesem Wochenende mit weiteren drei Treffern in der Gewinnklasse 3. Hier gehen jeweils 200.584,80 Euro nach Bayern, Hessen und Finnland.



Der Eurojackpot steht somit am kommenden Freitag, dem 17. Februar 2017 wieder bei seinem Sockelbetrag von 10 Millionen Euro. Mitspielen kann man in allen Lotto-Annahmestellen oder im Internet unter www.eurojackpot.de. Und wer seiner Liebsten oder seinem Liebsten einen solchen Tippschein evtl. zum Valentinstag schenkt, dem bleiben mindestens vier schöne Tage mit dem Traum auf den nächsten Millionen-Gewinn bei Eurojackpot.



OTS: Eurojackpot newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107909 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107909.rss2



Pressekontakt: WestLotto Axel Weber Telefon: 0251-7006-1313 Telefax: 0251-7006-1399 presse@eurojackpot.de presse.eurojackpot.de