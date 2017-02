In der Wochensicht ist vorne: SMI® PR 1,94% vor Gold 1,57%, HANG SENG 1,47%, Nasdaq 1,26%, ATX 1,03%, Dow Jones 0,99%, TECDAX 0,85%, S&P 500 0,81%, DJ EURO STOXX 50 0,74%, CAC 40 0,67%, IBEX 35 0,34%, DAX 0,13%, Nikkei -0,04% und In der Monatssicht ist vorne: Gold 5,64% vor HANG SENG 4,28% , Nasdaq 3,8% , ATX 3,73% , S&P 500 2,08% , Dow Jones 2,08% , TECDAX 1,6% , DAX 0,72% , SMI® PR 0,15% , IBEX 35 -0,57% , DJ EURO STOXX 50 -0,94% , CAC 40 -1,25% , Nikkei -2,81% und Weitere Highlights: Nasdaq ist nun 6 Tage im Plus (1,53% Zuwachs von 5147,7 auf 5226,69), ebenso TECDAX 4 Tage im Plus (2,21% Zuwachs von 1830,21 auf 1870,65), S&P 500 4 Tage im Plus (1,03% Zuwachs von 2292,56 auf 2316,1), Gold 4 Tage im Plus (2,37% Zuwachs von 1213,22 auf 1241,98), SMI® PR 3 Tage...

Den vollständigen Artikel lesen ...