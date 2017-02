Es schien bei der Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson (J&J) bereits alles unter Dach und Fach zu sein. Wie Ende Januar bekannt wurde, will J&J für den Hersteller von Lungenmedikamenten 280 Schweizer Franken in bar je Aktie auf den Tisch legen. Das entspricht einer Gesamtsumme von 30 Milliarden Dollar. Gegenüber Anfang November, als die Übernahmespekulationen begannen, wäre dies ein Plus von mehr als 100 Prozent. Wie es in einer Mitteilung heißt, beinhaltet die Transaktion auch die Abspaltung des vorklinischen Forschungs- und des klinischen Pipeline-Geschäfts von Actelion. Die Medikamentenforschung und -entwicklung soll als separate Firma an die Schweizer Börse gebracht werden. Das Angebot soll offiziell am 16. Februar veröffentlicht werden, die Angebotsfrist läuft dann voraussichtlich vom 3. März bis zum 30. März. Mindestens 67 Prozent aller Actelion-Aktien will J&J übernehmen. Die Aktien der neuen Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft (R&D New Co) sollen als Sachdividende ausgeschüttet werden. An dieser wird J&J 16 Prozent an halten. Der bisherige Actelion-Vorstandsvorsitzende Jean-Paul Clozel wird die Führung der neuen Gesellschaft übernehmen. Die Parteien streben an, den Deal bis zum Sommer dieses Jahres abschließen zu können.

