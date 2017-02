Während einige auf ihr Smartphone nicht verzichten können, lebt der Musiker Philipp Poisel schon seit einigen Jahren abstinent. "Ich bin kein Smartphone-Gegner, aber ich konnte den Umgang damit nicht gut kontrollieren", sagte Poisel der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag).

"Sobald man ein Smartphone hat und online ist, wird es immer schwieriger, die Tür zu schließen und abzuschalten. Mein Handy ist ein alter Knochen vom Discounter. Damit funktioniert das Abschalten ganz gut, und ich kann die freie Zeit wirklich genießen." In seinen Liedern singt der Schwabe oft von großen Gefühlen und der großen Liebe.

Wann er selbst das erste Mal verliebt war, wisse er heute nicht mehr so genau, so Poisel: "Aber in der Grundschule habe ich das erste Mal einen Liebesbrief verfasst."